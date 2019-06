Fortnite Fortbyte 60: accessibile con l’emote Ruota Cartello dentro il ristorante Gongolo Grufolo

Il Fortnite Fortbyte 60 è accessibile con l'emote Ruota Cartello dentro il ristorante Gongolo Grufolo: ecco dove e come trovarlo sull'isola di Fortnite.

Nella giornata di ieri abbiamo accolto il primo aggiornamento dell’update 9.30 del battle royale di Epic, ora dobbiamo andare a caccia del Fortnite Fortbyte 60 che si ottiene con l’emote Ruota Cartello all’interno del Ristorante Gongolo Grufolo.

Per trovare il Fortnite Fortbyte 60 dobbiamo quindi recarci a Borgallegro, nella zona sud-ovest. All’interno del ristorante, dietro il bancone, dovremo usare l’emote indicataci per far apparire il Fortnite Fortbyte 60. Ecco un video.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 60, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: