Fortnite Fortbyte 67: dove e come trovarlo con il deltaplano Vendicatore sotto la piattaforma aerea più a Sud

Una semplice e veloce guida per trovare il Fortnite Fortbyte 67 sotto la piattaforma aerea più a Sud con il deltaplano Vendicatore

Anche oggi è finalmente stato reso disponibile da Epic Games su Fortnite l’oramai immancabile collezionabile del giorno. Un altro tassello che, se raccolto, andrà a completare ancor di più la misteriosa immagine che racchiude il segreto della Stagione 9 del titolo e che apre la strada ad una non così lontana Stagione 10. Bando quindi alle ciance: ecco a voi dove si trova il Fortnite Fortbyte 67.

Per fare vostro anche questo ennesimo obiettivo vi basterà recarvi a Sud, verso la piattaforma aerea posta poco sopra Lande Letali e attraversare gli anelli che compariranno in zona. Attenzione però: per fare ciò sarà necessario utilizzare il deltaplano Vendicatore, fortunatamente compreso all’interno del Bass Battaglia della Stagione 9. Una volta fatto ciò il Fortnite Fortbyte 67 sarà finalmente vostro!

Vi lasciamo anche il classico video per aiutarvi nella ricerca del Fortnite Fortbyte 67.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 67, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: