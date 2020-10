Macchine fotografiche e action cam: le migliori offerte del Prime Day 2020

Continua la nostra carrellata di offerte per l’ultima giornata del Prime Day 2020 ed è arrivato il momento di parlare di macchine fotografiche e action cam. Anche in questo caso le offerte sono davvero interessanti, con sconti anche di centinaia di euro! Tuttavia, prima di procedere alla proposta dei prodotti in sconto, vi ricordiamo che per accedere alle promozioni è necessario avere un’abbonamento attivo ad Amazon Prime e che qualora non foste iscritti a Prime potrete provare il servizio in modo completamente gratuito per 30 giorni tramite i link riportati qui sotto.

Molte le proposte, anche se una delle offerte più interessanti riguarda la fotocamera mirrorless Sony Alpha 7R II che, rispetto ad un prezzo di partenza di 1650,79€, potrà essere vostra a soli 1.299,00€, oltre 300 euro di sconto! Questa fotocamera da 42,4MP è dotata di un’alta sensibilità ISO, ideale per scatti con poca luce, offre una messa a fuoco precisa grazie all’autofocus reattivo fast Hybrid e la raffica a 5 fps che vi permetterà di non perdervi neanche un momento di ciò che state immortalando.

Grazie al semplice layout dei controlli, la mirrorless Sony Alpha 7R II permette una gestione delle impostazioni e dei parametri di scatto immediata e familiare, e grazie alla stabilizzazione integrata a 5 assi riduce al minimo le vibrazioni proprie della fotocamera, permettendovi in conseguenza di fare scatti di qualità unica. Qualora poi tutto questo non bastasse, l’applicazione Imagin Edge permette di importare gli scatti appena effettuati sul vostro smartphone, rendendo la Sony Alpha 7R II una fotocamera veramente duttile, in grado di soddisfare anche le persone più social che vogliono subito condividere i propri scatti con gli amici o la propria rete.

Le offerte sulle macchine fotografiche sono davvero molte, e per questo vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre offerte, alcune delle quali abbiamo riportato in calce in modo da facilitarvi la ricerca. Infine, come sempre, vi ricordiamo di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

