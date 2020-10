Amazon Prime Day 2020: le migliori offerte del 14 ottobre

Il primo giorno di Prime Day 2020 è stato a dir poco esplosivo! Ci aspettavamo che Amazon mettesse online un evento con tutti i crismi, ma mai avremmo immaginato che le offerte proposte dallo store potessero essere così tante e, soprattutto, così variegate. Del resto, vi basta dare un’occhiata a tutto quello che abbiamo pubblicato nel corso della giornata di ieri per rendervi conto di quanto questo Prime Day sia stato imponente, senza contare tutte quelle offerte minori che, per questioni di interesse o spazio, non vi abbiamo proposto.

Stiamo parlando di migliaia e migliaia di prodotti in sconto dedicati ai clienti Prime, con proposte che sono state in grado (e lo saranno ancora per tutta la giornata di oggi) di soddisfare davvero qualunque esigenza e gusto. Vi siete persi le offerte di ieri? Poco male! Anche se alcuni prodotti sono terminati, la proposta Amazon di questo secondo giorno di Prime Day è comunque così vasta, ricca e dettagliata da lasciarvi ancora molto spazio di manovra per il vostro shopping digitale. Se si esclude, infatti, qualche specifico prodotto proposto in forte sconto nelle primissime ore della notte del 13 ottobre, il resto della proposta per le varie categorie è ancora molto vasta e solida il che – fidatevi di noi – vi darà l’occasione di acquistare quello che vi occorre (e a buon prezzo) da praticamente tutte le principali categorie come smart tv, smartphone, videogame, notebook e molto, troppo, di più!

Ovviamente il patto è che siate iscritti al servizio Amazon Prime, senza il quale non potrete accedere alle offerte del Prime Day, motivo per cui vi suggeriamo di farlo subito, così da poter usufruire della ricca scontistica del portale prima che gli ultimi prodotti più ambiti vadano esauriti.

Detto ciò, anche oggi vi proponiamo quella che è la nostra selezione della proposta di offerte Amazon di questo 14 ottobre 2020, ricordandovi che il Prime Day di quest’anno terminerà proprio oggi, sicché non avrete altre occasioni – presumibilmente fino al Black Friday 2020 – per portarvi a casa i migliori prodotti della rete a prezzi molto bassi. Di seguito, quindi, la nostra proposta di offerte da tenere sott’occhio nelle prossime ore, secondo una selezione che non è dedicata tanto ai singoli prodotti, ma alle offerte per brand e categorie di acquisto, divise comodamente per voi secondo interessi ed un minimo di logica.

C’è spazio davvero per tutto in questa news sebbene, come da nostra consuetudine, non ci limiteremo alle righe che state leggendo ma, anzi, continueremo a proporvi singoli articoli dedicati alle ultime, imperdibili, offerte del Prime Day 2020 in quella che è la nostra ricchissima verticale dedicata alle offerte, di per sé già piena di sconti e promozioni relativi all’Amazon Prime Day 2020. Allo stesso modo, vi suggeriamo sia di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

Prima di effettuare i vostri acquisti, ricordate che dovete avere all’attivo un abbonamento Amazon Prime, senza il quale non avrete la possibilità di accedere alle ottime proposte del portale. Al costo di appena 36 euro all’anno (o 3,99€ al mese), Amazon Prime non solo vi darà la possibilità di accedere al Prime Day, ma vi offrirà anche accesso illimitato a film e serie TV, nonché più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, e di centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming. Oltre alle ormai ben note spedizioni gratuite ed al servizio di ritiro tramite le cassette Amazon HUB. Insomma, un servizio eccellente che, proposto ad un costo ridicolo, si ripagherà della spesa in pochissimi mesi, nell’arco di poche spedizioni. Buon Prime Day a tutti!

Le migliori offerte Prime Day 2020 del 14 ottobre

Altre offerte del Prime Day 2020

Altre offerte Amazon

Amazon Music – Per soli 0,99€ per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

Per soli per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it. Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per 9,99€ per 3 mesi.

I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable. Amazon Warehouse – I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora.

I clienti Amazon Prime risparmiano su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

– Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

