Droni: le migliori offerte del Prime Day 2020

L’Amazon Prime Day 2020 è ormai alla sua seconda ed ultima giornata e abbiamo visto offerte su tantissimi prodotti diversi, adesso è arrivato di dare uno sguardo agli sconti riguardanti i droni. Prima di procedere alla proposta di prodotti in sconto, vi ricordiamo che per accedervi è necessario avere un’abbonamento attivo ad Amazon Prime e che qualora non foste ancora iscritti potrete provare il servizio in modo completamente gratuito per 30 giorni tramite i link riportati qui sotto.

Tra le offerte più interessanti vogliamo segnalarvi il drone Potensic D85 che rispetto ad un prezzo di partenza di 249,99€ potrà essere vostro a 180,61€! Parliamo di un drone con una velocità massima pari a 50 Km/h, autonomia pari a 15 minuti e dotato di una buona stabilità di volo. Grazie alla trasmissione a lunga distanza inoltre, potrete pilotare il Pontesic D85 bel oltre il chilometro di distanza e, grazie al comodo alloggiamento per smartphone sul telecomando vedrete ciò che il drone sta registrando in qualsiasi momento, dandovi la possibilità di pilotarlo anche se non è più nel vostro raggio visivo. Ad aggiungersi a queste interessanti funzioni, sappiate che nel caso in cui il drone sia scarico o perda per troppo tempo il segnale del telecomando, questo tornerà alla posizione da cui è decollato e, nel caso in cui vogliate dotarlo di videocamera (non inclusa nel prezzo) questa sarà in grado di registrare video con qualità fino a 2K.

Ci sono decine di altri droni in offerta su Amazon, e per questo vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre offerte, alcune delle quali abbiamo riportato in calce in modo da facilitarvi la ricerca. Infine, come sempre, vi ricordiamo di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

