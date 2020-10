Eastpak, tantissimi prodotti in offerta per il Prime Day 2020

Continuiamo la nostra carrellata di offerte relative all’Amazon Prime Day 2020, sebbene si sia ormai agli sgoccioli! Come saprete, infatti, le offerte termineranno alla mezzanotte del 15 ottobre, anche se – per vostra fortuna – si fa ancora in tempo a proporvi qualche ultima offerta, dando così spazio anche a quei prodotti che non sono stati al centro della nostra attenzione nelle ultime 48 ore.

Tra queste, val sicuramente la pena proporvi le promozioni proposteci da Eastpak, compagnia statunitense produttrice di zaini, borse e molti altri accessori, che proprio in occasione del Prime Day 2020 ha messo in sconto tantissimi suoi prodotti, alcuni dei quali con tagli di prezzo che raggiungono il 5o%! La scelta è davvero ampia e sicuramente troverete qualcosa che fa al caso vostro, ma vi ricordiamo che per accedere agli sconti dovete essere iscritti al servizio Amazon Prime, specie considerando che i primi 30 giorni sono del tutto gratuiti qualora sia la vostra prima sottoscrizione!

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Tra le offerte più allettanti c’è sicuramente lo zaino Eastpak Pinnacle. Si tratta di uno zaino solido, in grado di rispondere alle esigenze più disparate sia in termini di resistenza che di versatilità. In base alla colorazione che sceglierete il prezzo potrebbe variare, ma noi vi suggeriamo la versione Black Denim; questo grigio scuro è molto neutro, adatto in ogni situazione e con un prezzo di 54,87€, nettamente meno del prezzo di listino di 85,00€, è sicuramente un’occasione imperdibile.

Con un’impressionante capienza di ben 38 litri, l’Eastpak Pinnacle è realizzato completamente in poliestere ed è dotato di quattro scomparti distinti, perfetti per organizzare al meglio lo spazio dello zaino. Lo schienale imbottito e gli spallacci sottili lo rendono confortevole fin dalla prima volta, ma col tempo queste parti si adatteranno alla forma delle vostre spalle e della vostra schiena, tanto da non farvi più rendere conto di averlo con voi. Con 42 cm di altezza, una larghezza di 32 cm ed una profondità di 25,5 cm, l’Eastpak Pinnacle si propone come uno zaino assolutamente spazioso e non ingombrante, perfetto per affrontare una giornata di lavoro o di università.

Ma l’Eastpak Pinnacle non è l’unico prodotto in promozione e per questo abbiamo selezionato una serie tra i prodotti più interessanti che potete trovare qui sotto in calce, ma, nel caso in cui vogliate approfondire personalmente, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla promozione. Infine, prima di lasciarvi agli ultimi acquisti di questo Amazon Prime Day 2020, vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

Le migliori offerte del Prime Day 2020 riguardo a Eastpak

Le migliori offerte del Prime Day 2020

Altre offerte del Prime Day 2020

Altre offerte Amazon

Amazon Music – Per soli 0,99€ per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

Per soli per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it. Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per 9,99€ per 3 mesi.

I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable. Amazon Warehouse – I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora.

I clienti Amazon Prime risparmiano su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

– Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!