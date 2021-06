Smart Home: le migliori offerte del Prime Day 2021

Continua la nostra rassegna dedicata alle migliori offerte del Prime Day 2021, segnalandovi ora quelli che sono gli sconti tech che il portale sta dedicando al vastissimo mondo dei prodotti domotici, ovvero quelli con cui, comunemente, si arricchisce l’infrastruttura domestica per rendere la propria casa più confortevole e “smart”. Grazie alle offerte smart home, insomma, Amazon vi permetterà non solo di acquistare, ad esempio, i suoi ben noti ed apprezzatissimi dispositivi Amazon Echo, ma anche tantissimi altri articoli come le ben note lampadine intelligenti Philips HUE, il tutto con sconti più che degni della vostra attenzione!

Del resto, se parliamo di smart home è impossibile non citare i prodotti della gamma Hue di Philips visto che, soprattutto negli ultimi anni, questi si sono guadagnati una posizione predominante sul mercato, non solo grazie alle innovazioni che caratterizzano il marchio sin dai suoi esordi, ma grazie soprattutto alla loro qualità generale, che rende le lampadine Philips Hue le più performanti e durature del settore, specie considerando il loro ottimo rapporto qualità/prezzo che, per altro, non ha fatto che amplificarsi nel tempo grazie alle continue innovazioni di Philips.

E non è finita, perché grazie alle offerte smart home di Amazon, avrete la possibilità di acquistare non solo lampadine smart, ma anche termostati, serrature, telecamere di sicurezza e tanto di più, a patto – ovviamente – che siate provvisti di un abbonamento attivo al servizio Amazon Prime! Senza, infatti, non potrete accedere agli sconti, ed è per questo che, anzitutto, vi suggeriamo di iscrivervi prima di subito ad Amazon Prime o ad Amazon Prime Student (stesso servizio, ma con uno sconto della sottoscrizione riservato agli studenti), specie considerando che i primi 30 giorni sono del tutto gratuiti qualora sia la vostra prima sottoscrizione!

Detto questo, vi proponiamo di seguito quella che è la nostra selezione di offerte dedicate ai prodotti smart home, suggerendovi anche di consultare anche la pagina Amazon dedicata, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Le migliori offerte Prime Day 2021 sulla domotica

Offerte Smart Home per categoria

