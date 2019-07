Fortnite Fortbyte 18: tra Grandi Megazzini e Sprofondo Stantio

Il Fortnite Fortbyte 18 si trova tra Grandi Megazzini e Profondo Stantio: ecco i dettagli sull'esatta posizione del collezionabile nel battle royale.

Oggi sarà anche il giorno di Stranger Things, ma non dobbiamo dimenticarci dei collezionabili del battle royale di Epic Games. Il Fortnite Fortbyte 18 si trova tra Grandi Megazzini e Profondo Stantio.

Come dice la descrizione stessa, quindi, per trovare il Fortnite Fortbyte 18 è necessario recarsi tra le due location e, in particolare, in un capanno: il collezionabile sarà lì ad attenderci, in un angolo. Ecco un video per aiutarvi.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 18, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: