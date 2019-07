Fortnite Fortbyte 75: all’interno di un Hangar di un aeroporto

Il Fortnite Fortbyte 75 è ottenibili all'interno di un hangar di un aeroporto: ecco dove trovare il nuovo collezionabile del battle royale.

Mentre la Stagione 10 si avvicina, non dobbiamo scordarci che i collezionabili del battle royale di Epic Games non sono affatto finiti. Vediamo insieme la posizione esatta del Fortnite Fortbyte 75 che si trova in un hangar di un aeroporto.

Per trovare il Fortnite Fortbyte 75 dovete recarvi a Rampe Ghiacciate, nell’angolo sud-ovest dell’isola. In questa location recatevi all’hangar più a ovest: il collezionabile si trova nell’angolo nord-est. Ecco un video che vi aiuterà.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 75, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: