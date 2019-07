Fortnite Fortbyte 63: tra Approdo Avventurato e Lande Letali

Il Fortnite Fortbyte 63 si trova da qualche parte tra Approdo Avventurato e Lande Letali: dove precisamente? Ecco una guida che ve lo dice.

Dopo aver scoperto con largo anticipo le sfide settimanali, abbiamo modo di andare a caccia del nuovo collezionabile del battle royale di Epic Games. Il Fortnite Fortbyte 63 si trova da qualche parte tra Approdo Avventuroso e Lande Letali. Vediamo insieme dove, precisamente.

Il Fortnite Fortbyte 63 si trova nella stazione di servizio che si trova tra i due luoghi: è l’unico edificio presente in linea d’aria tra le due location. Lo troverete in attesa del vostro arrivo tra le pompe di benzina, in bella vista. Ecco un video per aiutarvi.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 63, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: