PlayStation Now: abbonamento annuale a soli 41.99€ per il Prime Day 2020!

In questi giorni ha luogo l‘Amazon Prime Day 2020, ossia uno degli eventi più attesi dell’anno da parte degli innumerevoli iscritti ad Amazon Prime. Una lunga carrellata di offerte, a cui è possibile accedere solo se si è iscritti al servizio di Amazon che, oltre alla possibilità di usufruire di tali offerte, dà anche accesso alla spedizione gratuita su migliaia di prodotti, a Amazon Prime Video e molto altro ancora. Un servizio quindi ricchissimo, che oggi e domani diventa a dir poco imprescindibile grazie alle offerte dell’Amazon Prime Day 2020.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Tra le innumerevoli offerte che affollano il sito, possiamo trovare anche l’abbonamento annuale al PlayStation Now, che è disponibile in esclusiva per il Prime Day 2020 all’incredibile prezzo di 41,99€ contro i 59.99€ di listino.

Il PlayStation Now è un servizio in abbonamento di Sony che permette ai suoi abbonati di usufruire in totale liberta tramite streaming di una lunga serie di giochi, permettendoci così di provare tantissime opere a un prezzo ridotto e senza aver bisogno dell’hardware dedicato. Il tutto ora a soli 41.99 euro per un anno, un prezzo a dir poco incredibile considerando la grande qualità del servizio.

Vi ricordiamo come per poter accedere a tale offerta sia necessario essere iscritti ad Amazon Prime e come il prezzo scontato apparirà solo nel carrello.

» Clicca qui per acquistare l’abbonamento annuale a PlayStation Now a soli 41.99€ «

Amazon Music – Per soli 0,99€ per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

Per soli per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it. Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per 9,99€ per 3 mesi.

I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable. Amazon Warehouse – I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora.

I clienti Amazon Prime risparmiano su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

– Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

