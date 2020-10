SSD, NAS e Hard Disk: le migliori offerte del Prime Day 2020

Siamo quasi alla fine di questo breve ma intenso viaggio insieme nelle straordinarie offerte dell’Amazon Prime Day, che ci ha proposto numerosi prodotti a prezzi stracciati, ma mancano ancora diverse ore prima di chiudere la giornata e in questo articolo vi segnaliamo gli sconti dedicati all’archiviazione di dati, tra cui SSD, NAS e Hard Disk. Le regole non cambiano e anche in questa occasione occorre essere abbonati al servizio Amazon Prime per poter accedere a queste incredibili offerte, quindi vi lasciamo ancora una volta, sotto a questo breve paragrafo, i link per potervi iscrivere al servizio che, ricordiamo, è gratuito per 30 giorni qualora non l’abbiate mai utilizzato finora.

La selezione di prodotti per l’archiviazione è molto vasta e sono presenti articoli delle migliori marche, così come componenti sia per l’interno del vostro case che portatili, quindi trovare il modello giusto non dovrebbe essere un’impresa difficile. Sebbene tutti siano meritevoli di essere presi in considerazione, vi segnaliamo il Crucial P5 CT1000P5SSD8 nella variante da 1TB, che viene proposto a soli 122,99€ invece di 155,99€. Siamo di fronte chiaramente al minimo storico, nonché a un SSD con interfaccia PCIe M.2, la quale offre prestazioni ben 4 volte superiori rispetto ad un SSD con interfaccia SATA.

Le velocità di trasferimento del Crucial P5 CT1000P5SSD8 superano infatti i 3.000 mb/s sia in lettura che in scrittura, il che lo rendono un componente pressoché “obbligatorio” da avere se si vuole ottenere il massimo delle prestazioni dal proprio computer. Processore e scheda video infatti, seppur giocano un ruolo importantissimo, non sono sufficienti da soli a raggiungere certi risultati, ma con l’ausilio di un SSD PCIe M.2 si ottengono velocità mai viste prima.

Rimangono purtroppo poche ore prima che anche questo Prime Day termini, ma c’è il tempo sufficiente per dare un’occhiata alla pagina dedicata e scoprire tutti i modelli disponibili. Prima di lasciarvi ai vostri ultimi acquisti, vi suggeriamo infine di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

