Action figure e statuette: le migliori offerte del Prime Day 2020

Mentre questa ultima giornata del Prime Day 2020 volge al termine, è giunto il momento di vedere le promozioni che riguardano le action figure e le statuette presenti sul portale. Queste infatti sono le ultime ore per poter acquistare incredibili elementi da collezione ad prezzo super scontato, quindi non fatevi scappare certe occasioni! Vi ricordiamo inoltre che dovete essere iscritti al servizio Amazon Prime per poter usufruire dei grandi sconti del Prime Day, ma non preoccupatevi potrete registrarvi presso questo indirizzo.

Con questa serie di promozioni dedicate alle statuette è possibile trovare numerosi prodotti che diventano bellissimi elementi d’arredo, come la linea dedicata a Disney dove si possono ammirare i vari personaggi delle storie più classiche rappresentati in incredibili riproduzioni in resina, colorate e piene di dettagli, circondate da in una elegante cornice a forma di libro. Si possono trovare anche riproduzioni di super eroi come Iron Man, Thanos e tanti altri personaggi nella linea Bend and Flex realizzata da Hasbro, che permette di collezionare queste uniche action figure dotate di gambe e braccia flessibili, in modo da ricreare molteplici pose iconiche.

Grazie a queste offerte del Prime Day si può acquistare ad appena 22,99€ la riproduzione fedelissima del famoso Bambino ( o Baby Yoda) visto nella serie tv The Mandalorian, in grado di emettere suoni e dotato di accessori. Esattamente come visto su di Disney+, questa fedele riproduzione è accurata in molti dettagli, dal vestito a l’espressione del piccolo personaggio, ed è in grado di emettere ben 10 suoni dopo una semplice pressione sul corpo. Un prodotto imperdibile per i fan di Star Wars!

Le offerte sulle action figure e sulle statue sono numerose, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poterle consultare tutte e trovare quella perfetta per voi. Prima di farvi sfogliare il catalogo virtuale delle offerte Amazon sulle statuette, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

