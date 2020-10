Amazon Prime Day: 3 mesi di Kindle Unlimited a soli 9,99€!

Vi abbiamo già proposto quella che è l’offerta che Amazon ha messo a disposizione per i nuovi iscritti al suo servizio Kindle Unlimited che, fino al 31 dicembre 2020, vi darà la possibilità di sottoscrivere il servizio per 2 mesi in maniera del tutto gratuita. Ebbene non è finita qui! In concomitanza del suo attesissimo Prime Day, infatti, Amazon ci comunica che tutti i neo iscritti alla piattaforma potranno usufruire di una speciale promozione, che vi darà la possibilità di sottoscrivere ben 3 mesi di servizio a soli 9,99!

Un affare imperdibile per gli amanti della lettura, visto che generalmente 9,99€ è il prezzo dell’abbonamento di un singolo mese al servizio!

Amazon Prime Day sta per arrivare! Non perderti neanche una delle offerte del 13 e 14 ottobre e sottoscrivi subito il tuo abbonamento ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!

Kindle Unlimited è un servizio dedicato agli utenti Amazon che permette di avere accesso in maniera gratuita ad oltre 1 milione di e-book da poter leggere sui propri dispositivi Kindle e non, grazie all’App dedicata. Si tratta di un must per tutti gli amanti della lettura che, grazie ad Amazon, potranno godere di un calendario vastissimo che comprende narrativa, saggistica e persino fumetti, con uscite vecchie e nuove comodamente a portata di dispositivi smart.

Attenzione però: benché la pagina dell’offerta sia già disponibile, la promozione sarà valida solo nei giorni del Prime Day, ovvero il 13 e 14 ottobre, e solo per gli iscritti ad Amazon Prime che non hanno mai usufruito del servizio, né a pagamento né tramite la prova gratuita offerta dallo store. Si tratta quindi di un’occasione atta ad invogliare i nuovi utenti a provare e sottoscrivere l’ottimo servizio. In ogni caso, di seguito vi riportiamo quelli che sono i criteri per poter aderire alla promozione.

Termini e Condizioni Offerta Promozionale Kindle Unlimited

L’offerta promozionale è valida per un periodo limitato ( 13 e 14 ottobre 2020 );

); Per poter usufruire dell’offerta promozionale è necessario essere in possesso di un account su amazon.it;

I clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited (sia con piena iscrizione che con periodo d’uso gratuito di 30 giorni ) non possono usufruire dell’offerta promozionale;

) non possono usufruire dell’offerta promozionale; L’offerta promozionale è valida solo per i clienti residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano;

L’offerta promozionale è soggetta alle Condizioni Generali di Uso e Vendita di Amazon.it e alle Condizioni d’uso di Kindle Unlimited;

Al termine del periodo promozionale, si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese ;

; L’iscrizione a Kindle Unlimited può essere annullata in qualsiasi momento da www.amazon.it/kucentral;

L’offerta promozionale è limitata a un solo cliente e a un solo account;

L’offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni;

L’offerta promozionale non è trasferibile e non può essere venduta a terzi;

» Clicca qui per sottoscrivere l’offerta Kindle Unlimited «

Dispositivi Kindle

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!