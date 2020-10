Cialde e capsule caffè: le super offerte del Prime Day 2020

È ora di prendersi una piccola pausa dalle molte offerte tech di questi giorni di Prime Day 2020, e quale modo migliore se non con un caffè? Dopo avervi segnalato le migliori offerte sulle macchine da caffè eccoci quindi a parlare delle cialde e le capsule per il caffè. Sullo store infatti, ancora per poche ore è possibile trovare un gran numero di capsule compatibili con le maggiori macchinette da caffè presenti sul mercato, con i prezzi ridotti anche del 50%. Vi ricordiamo che se volete sfruttare questi sconti del Prime Day dovete essere abbonati al servizio di Amazon Prime, se non lo avete ancora fatto potete farlo presso questo indirizzo.

Ovviamente in una selezione del genere non potevano di certo mancare i pacchi-convenienza, che includono un gran numero di capsule a prezzi scontati, con la possibilità di scegliere se prendere una confezione che permette di provare più tipi di miscele, oppure box con un solo aroma come nel caso delle 150 cialde di Pop Caffè miscela Rossa cremosa ad appena 15,21€. Oltre alle cialde per caffè sono presenti anche una selezione di capsule per bevande alternative come orzo e ginseng, ma anche soluzioni innovative e più esotiche come la polvere di açaí, che con le sue proprietà antiossidanti e nutritive diventa una valida alternativa alle tisane.

Non manca poi una sezione dedicata ai tè, con numerosi esponenti aromi come quello bianco, il verde oppure il più ricercato Oolong, tutti si trovano a prezzo scontato in particolari confezioni super convenienti come nel caso dell’Earl Grey proveniente dall’India, che troviamo nella sua confezione da 200 tazze, a soli 14,95€.

