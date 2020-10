Prime Day 2020: fino al -50% di sconto sugli orologi Fossil, Diesel e non solo!

Le offerte dedicate al Prime Day 2020 termineranno tra poche ore, ma abbiamo ancora tutto il tempo per offrirvi ancora qualche tornata di sconti, tanto che abbiamo deciso di proporvi alcune di quelle che sono, a nostro giudizio, le migliori offerte riguardanti gli orologi. Stiamo parlando di offerte attive su di una ricca selezione di orologi e smartwatch dei maggiori brand presenti sul mercato del calibro di Fossil, Diesel e Michael Kors a prezzo scontato, con decurtazioni anche del 50% su diversi modelli. Prima di presentarvi il tutto nel dettaglio, tuttavia, anche in chiusura di giornata vi ricordiamo che per poter usufruire delle offerte del Prime Day dovrete essere iscritti al servizio di Amazon Prime, ma non preoccupatevi! Avete ancora tempo di farlo a questo indirizzo.

Tornando alla promozione, tra le varie offerte “da polso”, vi segnaliamo la presenza dello smartwatch di ultima generazione Fossil Gen 5, che può esser acquistato con oltre 70€ di sconto, e quindi a soli 159,00€. Questo dispositivo è dotato di una cassa in acciaio inossidabile resistente all’acqua fino a 3 atmosfere, collegata ad un cinturino intercambiabile che fornisce una notevole personalizzazione, se non si preferisce quello elegante di colore nero dato al momento dell’acquisto. Al suo interno si trova la tecnologia Wear OS realizzata da Google, il che rende compatibile Fossil Gen 5 con tutti gli smartphone Android ed iOS senza problemi. Sotto il display è un Amoled da 1,28″, è presente un processore Snapdragon Wear 3100, 1 GB di RAM ed uno spazio di archiviazione pari ad 8 GB che può contenere numerose app.

Grazie alle sua funzionalità, il Fossil Gen 5 è perfetto per collegarsi alla carta di credito ed effettuare pagamenti contactless, il tutto con i sistemi di sicurezza offerti da Google Pay. In esso, inoltre, si trovano tutta una serie di funzioni extra come altoparlante, microfono, altimetro, giroscopio, un sensore per i battiti cardiaci che possono tornare utili in diversi frangenti della vita quotidiana, dal lavoro allo sport, senza contare la presenza di due pulsanti configurabili con cui si può accedere rapidamente ai programmi più utilizzati tra quelli disponibili. Oltre alla sua batteria ottimizzata per durare giorni, Fossil Gen 5 è anche dotato di una modalità di ricarica rapida, che in appena 50 minuti raggiunge l’8% di carica, facendo di questo smartwatch un prodotto versatile adatto a tutte le circostanze.

Le offerte dedicate agli orologi di questo Prime Day 2020 riguardano tanti modelli e prodotti, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione per poter trovare il prodotto in linea con i vostri gusti. Infine, prima di farvi provare virtualmente i modelli in offerta su Amazon, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

