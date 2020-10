Robot aspirapolvere: le migliori offerte del Prime Day 2020

Continua la nostra proposta di quelle che sono – purtroppo – le offerte delle ultime ore del Prime Day 2020! La straordinaria tornata di sconti Amazon è infatti in dirittura di arrivo, con lo stop alle promozioni previsto per la fine di questa giornata (precisamente alle mezzanotte de 15 ottobre). Certo, sono già tantissime le offerte che vi abbiamo proposto ma, che ci crediate o meno, c’è ancora un ampio margine per questi acquisti dell’ultima ora, specie considerando che la proposta del portale si è dimostrata vastissima non solo in termini di offerte proposte, ma anche per disponibilità dei prodotti, con pochissimi articoli che sono andati esauriti.

E così, dopo le precedenti offerte dedicata a notebook, smartphone, videogame e articoli per la cucina, questo Prime Day 2020 ci offre ora la possibilità di acquistare anche un bel po’ di modelli di aspirapolvere robot, a patto che – ovviamente – siate iscritti al servizio Amazon Prime, senza il quale non potrete accedere alle offerte qui disponibili. Il consiglio? Iscrivetevi prima di subito al servizio Amazon Prime, specie considerando che i primi 30 giorni sono del tutto gratuiti qualora sia la vostra prima sottoscrizione!

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Ciò detto, se siete alla ricerca di un’ottima occasione per acquistare un aspirapolvere robot, questa del Prime Day 2020 può essere davvero una delle migliori occasioni che possano capitarvi a tiro, specie considerando il buon numero di prodotti in offerta che, pur non comprendendo molti degli attuali top d gamma del mercato, vi permetterà comunque di acquistare un supporto alle pulizie dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, come è ad esempio il caso di l’efficiente robot aspirapolvere Ecovacs Deebot Ozmo920, venduto generalmente a 449,99€, ed oggi in sconto a soli 339,98€, per quello che è uno dei prezzi più bassi di sempre per questo specifico prodotto!

In grado di effettuare una mappatura perfetta della superficie di casa, Deebot Ozmo920 è dotato di tecnologia laser Smart Navi 3.0, che gli permette di orientarsi perfettamente in casa, effettuando così una pulizia più efficiente e in meno tempo, scongiurando quello che è un problema abbastanza tipico del mercato: gli incastri. Laddove molti prodotti della concorrenza, anche di fascia alta, finiscono spesso per incastrarsi in punti della casa, Deebot Ozmo920 è invece perfettamente proprio agio in qualunque ambiente, e grazie al suo sistema di mappatura riesce sempre e comunque a trovare il percorso migliore per svolgere le pulizie senza problemi. Oltre a dedicarsi alla rimozione della polvere, inoltre, Deebot Ozmo920 dispone anche di un serbatoio per l’acqua da 240 ml, grazie al quale può effettuare anche un rapido lavaggio dei pavimenti ed anzi, tramite la propria app dedicata, potrete persino regolare il flusso dell’acqua emessa dal robot!

Ovviamente, Deebot Ozmo920 è comunque solo una delle proposte in sconto per questo Prime Day 2020, motivo per cui vi suggeriamo di seguire la nostra verticale dedicata alle offerte già ricchissima di sconti e promozioni relativi all’Amazon Prime Day 2020. Allo stesso modo, vi suggeriamo sia di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

Prima di effettuare i vostri acquisti, ricordate che dovete avere all’attivo un abbonamento Amazon Prime, senza il quale non avrete la possibilità di accedere alle ottime proposte del portale. Al costo di appena 36 euro all’anno (o 3,99€ al mese), Amazon Prime non solo vi darà la possibilità di accedere al Prime Day, ma vi offrirà anche accesso illimitato a film e serie TV, nonché più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, e di centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming. Oltre alle ormai ben note spedizioni gratuite ed al servizio di ritiro tramite le cassette Amazon HUB. Insomma, un servizio eccellente che, proposto ad un costo ridicolo, si ripagherà della spesa in pochissimi mesi, nell’arco di poche spedizioni. Buon Prime Day a tutti!

Le migliori offerte Prime Day 2020 sui robot aspirapolvere

Le migliori offerte del Prime Day 2020

Altre offerte del Prime Day 2020

Altre offerte Amazon

Amazon Music – Per soli 0,99€ per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

Per soli per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it. Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per 9,99€ per 3 mesi.

I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable. Amazon Warehouse – I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora.

I clienti Amazon Prime risparmiano su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

– Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!