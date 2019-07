Fortnite Fortbyte 33: dove e come trovarlo nascosto nella schermata di caricamento 10

Una semplice ed immediata guida per trovare senza troppi problemi il Fortnite Fortbyte 33 nascosto all'interno della schermata di caricamento 10.

Giorno particolare oggi per gli amanti di Fortnite, il battle royale di Epic Games. Oggi infatti il celebre publisher ha rilasciato non uno ma bensì due collezionabili per il proprio titolo. Dopo il Fortnite Fortbyte 27, trovabile da qualche parte nella mappa nella zona A4, infatti, Fortnite si arricchisce oggi anche del Fortnite Fortbyte 33, nascosto nella schermata di caricamento 10.

L’agognato item si troverà nel bel mezzo di Rifugio Ritirato e non sarà quindi per nulla complesso prenderne possesso. Vi basterà semplicemente paracadutarvi nella location ed arrivare nel punto esatto indicato dal video qui sotto per mettere le mani sul Fortnite Fortbyte 33.

Ecco a voi anche il classico video per aiutarvi a scovare il Fortnite Fortbyte 33.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 33, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora:

Siete riusciti a ottenere tutti i Fortbyte fino a questo momento? Avete già recuperato questo Fortnite Fortbyte 33?