Fortnite Fortbyte 27: dove e come trovarlo da qualche parte della mappa in posizione A4

Ecco come e dove trovare senza troppi problemi il famigerato Fortnite Fortbyte 27 da qualche parte della mappa in posizione A4.

La mappa di Fortnite è completamente in subbuglio: un enorme robot sta venendo costruito ad Impianto a Pressione, un mostro sta mettendo a soqquadro la iconica isola, un countdown incute timore nei giocatori. In mezzo a tutto questo marasma non si ferma però la nostra caccia ai collezionabili del battle royale di Epic Games. Ecco a voi come trovare senza problemi il Fortnite Fortbyte 27.

Mettere le mani sull’agognato collezionabile non sarà questa volta particolarmente difficile. Non serviranno infatti né strumenti né skin particolari: per ottenere il Fortnite Fortbyte 27 basterà recarsi nella zona A4 della mappa, più esattamente poco più a nord di Spiagge Snob.

Ecco a voi anche il classico video per aiutarvi a scovare il Fortnite Fortbyte 27.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 27, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora:

Siete riusciti a ottenere tutti i Fortbyte fino a questo momento? Avete già recuperato questo Fortnite Fortbyte 27?