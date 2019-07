Fortnite Fortbyte 34: in un luogo tra una forchetta e un coltello

Il Fortnite Fortbyte 34 si trova da qualche parte in un luogo tra una forchetta e un coltello: ecco i dettagli sull'esatta posizione del collezionabile.

Dopo aver scoperto le ultime novità dell’aggiornamento 3 dell’update 9.30, è tempo di andare a caccia del nuovo collezionabile del battle royale di Epic Games. Parliamo del Fortnite Fortbyte 34 che si trova da una forchetta e un coltello.

Per trovare il Fortnite Fortbyte 34 è necessario lanciarsi a Lande Letali e andare a nord-ovest. Lì troverete delle fosse nel terreno a forma di forchetta e coltello: atterrate nella forchetta e, dalla parte del manico, entrate in una miniera sotterranea. Troverete facilmente il Fortnite Fortbyte 34. Ecco un video per aiutarvi.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 34, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora:

Siete riusciti a ottenere tutti i Fortbyte fino a questo momento? Avete già recuperato questo Fortnite Fortbyte 34?