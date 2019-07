Fortnite Fortbyte 40: dove e come trovarlo con il costume Demi in una meridiana nel deserto.

Ecco a voi una semplice guida per trovare senza troppa difficoltà il Fortnite Fortbyte 40 in una meridiana nel deserto con il costume Demi.

La caccia ai Fortnite Fortbyte non finisce mai, soprattutto nel caso nel quale si abbia lasciato indietro qualche prezioso collezionabile delle precedenti settimane. Questi nuovi oggetti introdotti nella Stagione 9 del battle royale di Epic Games nascondono un mistero che sta pian piano finalmente venendo svelato. Ora, vediamo insieme come e dove trovare il Fortnite Fortbyte 40.

Come recita la descrizione per poter arrivare ad ottenere l’agognato collezionabile sarà necessario prima dotarsi del costume Demi, ottenibile al livello 87 del pass battaglia della Stagione 9. Una volta fatto ciò basterà arrivare sulla meridiana collocata sopra una montagnetta poco più a sud di Lande Letali. Una volta arrivati in zona con il costume Demi troverete il Fortnite Fortbyte 40 ad aspettarvi!

Ecco a voi anche il classico video per poter trovare senza troppi patemi il Fortnite Forbyte 40.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 40, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora:

Siete riusciti a ottenere tutti i Fortbyte fino a questo momento? Avete già recuperato questo Fortnite Fortbyte 40?