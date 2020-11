Black Friday Amazon: fino al 40% di sconto su grandi elettrodomestici e microonde!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della mattinata, ormai per lo più tutte dedicate al Black Friday 2020, è ora il momento di proporvi un’altra delle numerosissime proposte che Amazon sta pubblicando sulle sue pagine in queste dense giornate di offerte e con sconti dedicati al mondo degli elettrodomestici di grandi dimensioni e dei forni a microonde!

Un’offerta davvero molto vasta, che vi darà la possibilità di acquistare prodotti come frigoriferi, lavatrici, piani cottura e lavastoviglie, oltre a forni di varie dimensioni e forni a microonde, per quella che è probabilmente la vostra migliore occasione – almeno fino al prossimo anno – di acquistare a prezzo scontatissimo un prodotto non solo grande nelle dimensioni, ma generalmente anche nel prezzo. Stiamo parlando di articoli “svuotatasche” che, generalmente, richiedono un investimento di denaro considerevole per essere acquistati ma che, grazie all’offerta di Amazon, non solo possono essere vostri ad un prezzo ridotto, ma anche con consegna gratuita e garanzia a marchio Amazon, ovvero quanto di meglio si possa sperare in caso di malfunzionamenti o guasti.

Qualora poi non aveste bisogno di un elettrodomestico di grandi dimensioni, potreste sempre optare per uno degli ottimi forni a microonde in offerta, come il Samsung MC28H5015CS, a nostro giudizio uno dei migliori del produttore coreano, ed oggi disponibile con uno sconto del 34%, che porta il prezzo dagli originali 179,99€ a soli 119,99€!

Dotato di una potenza di 900 W (1500 W nella modalità Grill) e da una capacità complessiva di 28 litri, il Samsung MC28H5015CS è dotato di ben 15 modalità di cottura pre-impostate che gli permettono non solo di riscaldare cibi già pronti, ma anche di preparare numerosi manicaretti, proprio come un normalissimo forno a incasso. Tra le varie, non va sottovalutata la funzionalità Healthy Cooking, grazie al quale potrete cucinare i vostri cibi in modo gustoso ma salutare, mantenendo intatte le vitamine e le proprietà dei cibi freschi.

E non è ancora tutto! Il Samsung MC28H5015CS è infatti dotato anche di una comodissima funzione “Lievitazione”, grazie al quale il forno vi aiuta nel processo di preparazione di impasti lievitati, accorciando notevolmente i tempi di creazione dei vostri piatti, senza contare che tale funzione può essere utilizzata persino per la preparazione dello yogurt senza l’ausilio di ulteriori strumenti! Insomma, il Samsung MC28H5015CS è un forno a microonde perfetto per completare qualunque tipo di cucina e, grazie a questo ottimo sconto del 34%, può essere vostro a poco più di 100 euro il che, tutto considerato, non è affatto male!

Ovviamente il forno a microonde Samsung MC28H5015CS non è l’unito prodotto in sconto oggi, motivo per cui vi offriamo una nostra selezione di elettrodomestici ed altri fornetti in sconto oggi su Amazon, ben chiaro che l’invito è anche e soprattutto quello di consultare anche la pagina ufficiale dedicata alle offerte Black Friday, così da non perdervi nessuno dei prodotti in sconto. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

