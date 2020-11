Offerte su aspirapolvere robot e senza fili per la settimana del Black Friday

Come avete potuto notare, a partire da questa mezzanotte le offerte del Black Friday sono entrate nel vivo e noi siamo pronti a segnalarvi tutte le migliori occasioni che, vi anticipiamo, sono davvero numerose, quindi mettetevi comodi e preparatevi ad aggiungere tanti prodotti nel carrello perché ne varrà sicuramente la pena. Dopo avervi proposto le offerte dedicate ai dispositivi Echo e Fire TV, vogliamo proporvi a questo giro quelle riservate agli aspirapolvere robot e senza fili.

Il Black Friday, anche in questo caso, picchia forte e propone in offerta decine di modelli interessanti, con sconti che rendono l’acquisto di uno di questi dispositivi quasi obbligatorio, come l’Ecovacs Deebot U2 Pro, proposto nella sua ultima versione a soli 188,98€ invece di 269,99€. Il modello originale era già un ottimo aspirapolvere robot, ma l’ultima variante lo è ancora di più, dal momento che ha ricevuto diverse ottimizzazioni che lo rendono ora un dispositivo irrinunciabile per chi preferisce farsi aiutare dalla domotica nelle pulizie domestiche.

Silenzioso ed efficace, l’Ecovacs Deebot U2 Pro nella sua versione aggiornata vanta un’autonomia da ben 150 minuti, il che vuol dire che potrete pulire fino a 200 metri quadrati senza la necessità di dover ricaricare per portare al termine il lavoro. Inoltre, questo modello dispone di 3 livelli di aspirazione, ognuno con una potenza specifica a seconda del tipo di sporco da raccogliere, sporco che potrà essere spazzato via su qualsiasi superficie, anche in quelle più difficili come ad esempio i tappeti. Oltre alle sue capacità che lo rendono uno dei robot aspirapolvere più apprezzati, il suo rapporto qualità-prezzo si fa ancora più interessante grazie alla presenza di diversi accessori speciali, tra cui un particolare sistema di lavaggio e strumenti dedicati in modo particolare alla pulizia dei peli di animale.

Ovviamente, se pensate che questo sia l’unico modello di aspirapolvere in offerta nel Black Friday vi sbagliate, dato che sulla pagina dedicata ci sono numerosi altri prodotti che godono ugualmente di sconti importanti, sconti che, siamo sicuri, non verranno più proposti per un bel po’ di tempo, motivo per cui suggeriamo di approfittare di questa occasione. Infine, vi consigliamo di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte in tempo reale dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

