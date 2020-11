Offerte smartphone della settimana del Black Friday

Continuano le offerte del Black Friday di Amazon e lo fanno all’insegna della tecnologia, proponendoci tantissime offerte dedicate al mondo degli smartphone, con prezzi pressoché insuperabili per la concorrenza, e con un’offerta che non teme di spaziare tra i principali brand del mercato! Un’opportunità davvero ghiotta per chiunque sia alla ricerca di un nuovo dispositivo, specie considerando che l’offerta Amazon spazia dagli smartphone entry-level a quelli di fascia media, siano ai più ambiti top di gamma del mercato!

La scelta quindi è molto ampia, ma con questo articolo vorremmo suggerirvi quei modelli che, almeno a nostro giudizio, meritano di essere presi in considerazione per il vostro prossimo acquisto, complice soprattutto il prezzo proposto dal portale! Ad aprire le danze è un modello poco costoso ma non per questo poco prestazionale, ovvero lo Xiaomi Mi 10T Lite che, in questo momento (e ci sono tutti i motivi che lo sarà ancora a lungo), è uno dei migliori modelli che potete acquistare in questa fascia di prezzo, dal momento che non gli manca assolutamente nulla, a partire dal processore che è uno Snapdragon 750G fino ad arrivare alla batteria da quasi 5.000 mAh. Alla cifra di 249,90€, è senza dubbio un “must buy”, ma se non volete superare la soglia dei 200€, suggeriamo di puntare sullo Xiaomi Poco X3 NFC, anch’esso uno di quei modelli che entra di diritto nella lista dei migliori smartphone entry-level e disponibile in offerta a soli 199,90€.

Qualora poi non siate convinti dei prodotti Xiaomi, il nostro suggerimento è quello di prendere in considerazione il Samsung Galaxy M51, un “battery phone” che con la sua batteria da ben 7.000 mAh sarà in grado di garantirvi un’autonomia più che sufficiente a farvi arrivare alla fine della giornata senza alcuna ricarica. Acquistabile ora a 329,90€ (lo stesso prezzo del Prime Day), è un dispositivo ideale non solo per chi vuole uno smartphone dalla lunga autonomia, ma anche per chi cerca in quest’ultimo un ottimo display, visto che può contare su di un brillante e bellissimo display AMOLED da 6,7″!

Infine, ai più esigenti, suggeriamo l’ancora ottimo Huawei P40 Pro, un vero e proprio mostro di potenza e design il cui unico compromesso non è certo tecnico, ma software, e deriva dalla gravosa assenza dei servizi Google. Al netto di ciò, P40 Pro è comunque un dispositivo straordinario e davvero molto performante, dalla grande usabilità e con un comparto fotografico di primissimo livello, offerto al prezzo di appena 699,90€ a cui, per altro, Amazon aggiunge in regalo anche un comodissimo speaker bluetooth portatile, il che potrebbe tornare utile durante l’ascolto di musica in movimento o, semplicemente, per potenziare gli altoparlanti dello smartphone.

Insomma, il numero di smartphone in offerta è davvero considerevole, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di visitare la pagina dedicata alle offerte di Amazon, così da poter selezionare da voi il dispositivo che più si confà alle vostre esigenze e, soprattutto, alle vostre tasche. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Categorie

Altre offerte del Black Friday Amazon

Sottoscrivi i servizi Amazon in offerta!

Amazon Music – 3 mesi gratis per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it. Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi gratis per 2 mesi.

I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable. Amazon Warehouse – I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora.

I clienti Amazon Prime risparmiano su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

– Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

Scopri i nostri articoli dedicati al Black Friday 2020

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!