Offerte sui prodotti da ufficio della settimana del Black Friday

Continuano le straordinarie offerte del Black Friday di Amazon, in quello che si prospetta uno dei periodi dedicati allo shopping più ricchi e variegati degli ultimi anni! E così, dopo le numerose offerte già proposte nelle ultime ore, Amazon cattura di nuovo la nostra attenzione grazie ad una ricca tornata promozionale dedicata ai prodotti da ufficio, con sconti che vi permetteranno – soprattutto dato il periodo – di portarvi a casa molti prodotti utili anche per lo smart working!

Ce n’è per tutte le esigenze: dalle agende ai più comuni prodotti da cartoleria come matite, penne e pennarelli, sino agli utilissimi distruggi documenti, per altro tra i principali articoli che si trovano in offerta, nonché quelli che tendono ad essere maggiormente usati in un ufficio. Tra questi, abbiamo deciso di segnalarvi il Fellowes 12C, un distrugga documenti che permette, appunto, di fare a brandelli fogli A4 in men che non si dica. Grazie alle sue potenti lame affilate, permette di rendere inutilizzabile anche carte di credito, punti metallici e graffette, mentre il suo cestino estraibile da 19 litri riesce a contenere ben 250 fogli, di cui 12 possono essere distrutti in un singolo colpo.

Facile e sicuro da utilizzare, il Fellowes 12C possiede un blocco di sicurezza che evita accensioni incidentali, rendendolo sicuro non solo in ufficio ma anche in ambienti domestici. A dimostrazione della sua qualità, è capace di ridurre i fogli a pezzetti fino a 4 millimetri, motivo per cui risulta particolarmente adatto per eliminare ogni traccia anche sulle scritture più piccole, garantendo cosi che nessuno possa in qualche modo cercare di unire i pezzi per risalire a informazioni che potrebbero rivelarsi sensibili. Inoltre, qualora abbiate la necessità di far scomparire una montagna di documenti o altro, non c’è motivo di preoccuparsi, dal momento che sarete in grado di sfruttare l’enorme potenza del motore per 20 minuti di fila, prima che il dispositivo necessita di una breve pausa per abbassare le temperature interne.

Il tutto si traduce in un costo che supera i 200 euro, ma grazie alle offerte del Black Friday potrete acquistarlo a meno di 100 euro, un prezzo praticamente dimezzato, il che rende questo articolo da ufficio a dir poco imperdibile per chiunque necessiti di un buon distruggi documenti, affidabile ed a buon prezzo. Ovviamente, i prodotti da ufficio in offerta sono numerosi e non si limitano solo a questo, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per non perdere queste occasioni, le quali con ogni probabilità non torneranno prima del nuovo anno. Come sempre, prima di passare al prossimo articolo, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

