Tantissimi sconti per gli amanti del calcio per la Black Friday Week di Amazon

Gli sconti del Black Friday accontentano proprio tutti e quando diciamo tutti includiamo anche gli amanti del calcio. Infatti Amazon propone tantissimi articoli di abbigliamento con sconti fino al 30% sui prodotti delle vostre squadre preferite, ma il calcio non è l’unico sport su cui ha puntato il colosso dell’e-commerce, visto che tra le infinite offerte spiccano magliette, gadget e giocattoli anche di sport motoristici, come la Formula 1 e il MotoGP.

Se avete quindi sempre desiderato possedere ad esempio una maglia originale della vostra squadra preferita con tanto di sponsor ricamato sul petto ma il prezzo elevato vi ha sempre costretti a rinunciare, questa è l’occasione giusta da prendere al volo perché, dopo il Black Friday sarà molto più difficile portare a casa gli articoli della vostra squadra del cuore ad una cifra ragionevole.

Fatta questa premessa, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a scoprire cosa riversa Amazon a noi appassionati di sport. In questi casi la scelta del prodotto è sempre difficile, dal momento che entrano in gioco i gusti personali di ognuno di noi, ma dopo un’attenta analisi abbiamo deciso di segnalarvi questo bellissimo piumino 2020/21 del SSC Napoli, proposto in offerta a 58,38€ invece di 79,00€. Realizzato con materiale sintetico, dispone un’apertura frontale con zip, tasche laterali e un fondo manica elastico, nonché tutti i loghi degli sponsor ricamati sul petto, il tutto nei minimi dettagli. Adatto sia per lui che per lei in quanto unisex, è sicuramente un articolo che ogni tifoso del Napoli apprezzerà e potrebbe rivelarsi anche un perfetto regalo di Natale.

Ovviamente, il Napoli è solo una delle tante squadre disponibili, cosi come questo piumino è solo uno dei numerosissimi articoli disponibili in offerta su Amazon, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire ogni singola proposta, a cui non mancano, come detto nelle fasi iniziali, anche giocattoli e gadget da collezione. Prima di lasciarvi navigare in mezzo alle infinite offerte, vi ricordiamo di non dimenticare di seguirci anche sui nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Black Friday in tempo reale dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Altre offerte del Black Friday Amazon

Sottoscrivi i servizi Amazon in offerta!

Amazon Music – 3 mesi gratis per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it. Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi gratis per 2 mesi.

I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable. Amazon Warehouse – I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora.

I clienti Amazon Prime risparmiano su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

– Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

Scopri i nostri articoli dedicati al Black Friday 2020

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!