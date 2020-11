Black Friday Mondadori: fino al 40% di sconto su libri, musica e film

In occasione dell’arrivo della settimana del Black Friday, sul portale di Mondadori sono cominciate una serie di nuove promozioni che dureranno fino al 30 novembre e che vi permetteranno di acquistare molti articoli con sconti che arrivano addirittura al 60%! La scelta è davvero molto vasta, ed include moltissimi titoli che possono tornarvi utili non solo per arricchire la vostra libreria ma, perché no, anche come spunto per qualche idea regalo natalizia, motivo per cui vi suggeriamo di effettuare quanto prima i vostri acquisti, prima che la promozione vada esaurita.

Molti i prodotti sono inclusi nella promozione, con un gran numero di libri tra romanzi, biografie, antologie ed anche molti volumi dedicati ai più piccoli come a quelli degli Youtuber Me Contro Te oppure di Lyon, utili per approcciare alla lettura. Sono presenti poi molti album, compresi i maggiori successi internazionali, come nel caso di Love Yourself Answer dei BTS che può esser acquistato nella sua versione che include 2 CD, un photobook della band coreana, una photocard esclusiva, stickers ed un libricino chiamato The Notes dove son raccolte vari pensieri della boy-band nel corso degli anni.

In questa promozione di Mondadori troverete anche un catalogo di film molto vasto che include gli ultimi successi della precedente stagione cinematografica, come i titoli Marvel, Disney Pixar ma anche documentari come Mi chiamo Francesco Totti, molto acclamato dalla critica e dal pubblico dell’ultima edizione del Festival del Cinema di Roma. Inoltre è possibile acquistare a prezzo scontato dei pratici pacchetti smartbox a prezzo scontato, da utilizzare entro il prossimo anno, in modo da organizzarsi i futuri momenti di relax come nel pacchetto “4 giorni fuori dal mondo“.

Le offerte proposte da Mondadori in occasione del Black Friday sono molte, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poterle consultare tutte e trovare quella più adatta a voi. Prima di lasciarvi correre ad effettuare i vostri acquisti del Black Friday, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

