Oltre il 30% di sconto nelle offerte Oppo del Black Friday Amazon!

Se avete apprezzato il nostro articolo dedicato alle offerte Black Friday Amazon riservate ai migliori smartphone, allora quasi sicuramente gradirete anche questa parte, dal momento che andremo a scoprire quelli che sono gli sconti adibiti ad un brand specifico, ovvero Oppo.

Come saprete, Oppo è uno dei tanti brand orientali che è entrato a gamba tesa nel mercato degli smartphone ormai già da qualche anno con prodotti di ottimo livello, che anno dopo anno sono riusciti a perfezionarsi e oggi si rivelano una valida alternativa ai modelli di brand più blasonati, merito della loro politica che consiste di realizzare prodotti di qualità a prezzi bassi. Ad oggi, sono numerosi i modelli prodotti dal brand, così come sono tanti quelli proposti da Amazon in offerta e tra questi abbiamo deciso di segnalarvi il Reno 4 Pro.

Leggero e compatto, il Reno 4 Pro è uno di quei smartphone che si mantiene bene in mano, nonostante lo schermo Super AMOLED da ben 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, merito di forme non particolarmente arrotondate che assicurano una presa solida e bordi sottilissimi che fanno sì che le dimensioni rimangano contenute. Acquistabile fino al termine del Black Friday a 699,90€ invece di 799,99€, è senza dubbio uno dei modelli più interessanti realizzati finora da Oppo, nonché uno dei migliori, dato che vanta caratteristiche e hardware di tutto rispetto. Infatti a bordo troviamo lo Snapdragon 765G, un chip che non fa assolutamente rimpiangere l’assenza dello Snapdragon 865 anzi, essendo meno energivoro, permette alla batteria di durare più a lungo. L’autonomia, infatti, è uno dei tanti punti forte di questo modello, sebbene sia di “soli” 4.000 mAh, così come il comparto fotografico, capace di competere con i migliori cameraphone anche in condizioni notturne. Insomma, si tratta di uno smartphone che sulla carta potrebbe deludere considerato il prezzo, ma nell’uso pratico si rivela un dispositivo in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Per conoscere tutti gli altri modelli Oppo in sconto, suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra lista in calce e successivamente visitare la pagina ufficiale per valutare tutte le offerte. Detto ciò, la giornata è appena iniziata, quindi vi invitiamo a seguire le nostre pagine per non perdervi nessuna delle opportunità messe a disposizione dal Black Friday. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

