Giorgio Di Grazia è il nuovo Solution Sales Consultant di SGBox

SGBox, ha nominato Giorgio Di Grazia come nuovo Solutions Sales Consultant del gruppo. La figura riporterà direttamente a Massimo Turchetto, CEO & Founder dell’azienda.

SGBox, azienda da oltre dieci anni sul mercato della cybersecurity, ha nel suo portafoglio varie soluzioni di difesa, tra cui anche sistemi SIEM (Security Information and Event Management), comprensivi di moduli per l’analisi del comportamento degli utenti singoli di un’organizzazione, così da tenere sott’occhio ogni terminale.

Da parte sua, Giorgio Di Grazia ha alle spalle più di 20 anni di esperienza nel campo dell’Information Technology e dal 2003 opera nel settore della sicurezza informatica, con particolare interesse alla valutazione delle vulnerabilità e ai test di penetrazione.

In SGBox farà parte dello staff commerciale e si occuperà di supportare i partner nella proposizione tecnica della piattaforma SIEM, aiutando al contempo il cliente finale nella progettazione di una strategia di utilizzo ottimale di tale soluzione.

Una delle ultime novità in materia security, da parte di SGBox, è la User Behaviour Analysis. Si tratta di una piattaforma, pregna di algoritmi e IA, che permette agli amministratori di sistema di analizzare gli eventi più rilevanti nel loro perimetro di azione.

Ad esempio, ottimizzando le risorse per riscontrare con maggiore tempestività eventuali comportamenti anomali, come le procedure di login al di fuori dell’orario di lavoro e la connessione da IP non conosciuti, magari con fonte estera.