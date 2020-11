Elettrodomestici Jimmy, buoni sconto fino al 90% e offerte Black Friday

Quella che stiamo per proporvi è una doppia promozione Black Friday da parte di Jimmy Italia, dal momento che da una parte avrete la possibilità di vincere un buono sconto di un valore fino al 90% da utilizzare sul sito ufficiale, mentre dall’altra potrete usufruire degli ottimi sconti proposti sempre da Jimmy ma questa volta su Amazon. Per scoprire i dettagli di questa promozione suggeriamo di continuare la lettura di questo articolo.

Innanzitutto, se pensate sia necessario fare i salti mortali per poter accedere a queste offerte vi sbagliate, dato che è sufficiente registrarsi sul sito Jimmy Italia per provare a vincere codici sconto e omaggi. Quest’ultimi saranno assegnati in modo casuale attraverso una ruota della fortuna, la quale può essere usata una volta al giorno fino al 30 novembre, giorno in cui i codici sconto non saranno più validi. Azionabile tramite un semplice click, la ruota della fortuna vi farà vincere quindi dei coupon che vi permetteranno di risparmiare il 10%, 50% e 90% in base a quanto sarete fortunati, ma esiste anche la possibilità di vincere degli omaggi a fronte di un acquisto, sebbene valga la pena specificare che quest’ultimi possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Oltre a questa promozione Jimmy, in occasione del Black Friday, ha lanciato numerose offerte anche sulla sua pagina ufficiale Amazon, usufruibili in modo immediato e senza l’ausilio di fortuna. Tanti i prodotti in sconto, come ad esempio l’aspirapolvere senza fili Xiaomi Jimmy JV83, proposta con uno sconto di 70€ e acquistabile quindi a 199,00€. Se avete notato la parola Xiaomi, dovete sapere che non è un errore, dato che Jimmy è stata selezionata dal noto brand cinese e inserita nella sua piattaforma di vendita, grazie a prodotti di ottima qualità e dal costo contenuto, come lo è il modello di aspirapolvere sopra citato.

Con un peso di soli 1,5 kg, Xiaomi Jimmy JV83 è un aspirapolvere comodissima da usare, nonché in grado di pulire ogni superficie con una singola passata, grazie al potente motore da ben 450W e alla spazzola dalla forma ottimizzata capace di eliminare anche acari e batteri nocivi. Inoltre, gli accessori inclusi nella confezione fanno sì che può trasformarsi in un dispositivo portatile, merito degli adattatori snodabili e per questo motivo utilizzabile anche in punti dove, di solito, un dispositivo tradizionale non riesce a raggiungere.

Una promozione, quindi, davvero interessante e ricca di sorprese nel vero senso della parola, motivo per cui vi invitiamo subito a verificare se siete fortunati o meno, effettuando il primo giro sulla ruota della fortuna a questo indirizzo. Se invece non amate questo tipo di gioco e vi piace arrivare subito al dunque, consigliamo di visitare la pagina dedicata di Jimmy su Amazon per scoprire tutte le offerte, alcune delle quali abbiamo riportato in calce. Come ultima cosa, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

