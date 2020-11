Le offerte THUN per la settimana del Black Friday

Se vi piacciono gli oggetti da collezione, figure in ceramica, porcellana e articoli da decoro per interni, allora non potete perdervi il Black Friday di Thun, azienda italiana che realizza questo genere di articoli e che ora propone a prezzi scontati moltissimi dei suoi prodotti, dandovi così l’occasione di portarvi a casa oggetti di grande qualità che potrebbero rivelarsi perfetti anche come regalo di Natale.

La scelta di questi piccoli ma incantevoli oggetti è ampia ed il catalogo contiene numerose creazioni di vario tipo, tutte realizzate a mano e con una grande passione verso l’artigianalità, una caratteristica che contraddistingue il noto marchio italiano fin dai suoi albori. Articoli belli da possedere ed esporre, come questa bomboniera dedicata ad una coppia di sposini, proposta in questi giorni speciali a soli 77,00€.

Se la cifra può sembrare eccessiva, vale la pena sottolineare che si tratta del formato maxi avente dimensioni 25 x 16,3 x 29,64 cm, misure che sicuramente non la faranno passare inosservata, soprattutto perché i dettagli sono davvero incredibili in grado di stupire chiunque la osservi. Realizzata in ceramica, questa bomboniera saprà rendere una festa ancora più speciale, nonché regalare emozioni romantiche che solo oggetti così raffinati sono in grado di trasmettere.

Oltre a questo modello raffigurante una coppia di sposini, su Amazon ci sono numerose altre proposte di Thun, ognuna con i suoi particolari dettagli capaci di far rimanere a bocca aperta qualsiasi amante di questi oggetti, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata in modo che possiate scegliere direttamente voi quello che più si adatta al vostro ambiente. Detto ciò, vi invitiamo ancora una volta a continuare a seguire le nostre pagine perché il Black Friday non è ancora terminato e le offerte quasi certamente continueranno ad aumentare. Vale la pena seguire anche i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

