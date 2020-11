iPhone e non solo nelle offerte Apple per il Black Friday

Con l’arrivo del Black Friday su Amazon sono arrivate grandi promozioni che fino al 30 novembre coinvolgeranno tutte le categorie di articoli presenti sul portale e, dopo avervi segnalato quelle che sono le migliori offerte del giorno, adesso vogliamo analizzare nello specifico le occasioni dedicate ai prodotti Apple. Infatti è presente una selezione di articoli che coinvolge iPhone, Apple Watch e tanti accessori per tablet e computer che vi permetteranno di risparmiare fino al 40%, dandovi anche la possibilità di anticiparvi e fare i regali di Natale in tutta tranquillità.

Di tutti i prodotti inclusi nell’iniziativa vogliamo segnalarvi l’offerta dell’iPhone 11 Pro da 256 GB che in queste ore può essere acquistato a 1.099,00€ anziché a 1.352,63€. Questo smartphone ha un particolare design opaco dato dal resistente vetro di protezione che lo rende a prova di polvere e acqua, monta poi un display Super Retina XDR da 5,8 pollici con HDR e True Tone che riproduce immagini e colori con estrema chiarezza e nitidezza. Al suo intero è presente il chip A13 Bionic con Neural Engine, che ottimizza automaticamente la gestione dei programmi dell’iPhone 11 Pro , arrivando persino ad aumentare la durata della batteria e migliorare le prestazioni sotto intenso utilizzo.

Per quanto riguarda il sistema fotografico dell’iPhone 11 Pro sono presenti tre fotocamere che collaborano e lavorano insieme con estrema fluidità, permettendo il passaggio tra Ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo senza interruzioni, arrivando a filmare scene in 4K a 60 fps, e grazie alla modalità notte migliorata sarà possibile creare lo scatto perfetto anche in assenza di luce. La telecamera frontale invece, con i suoi 12MP è in grado di realizzare autoscatti definiti e pieni di colore come nella realtà, grazie alle molte impostazioni di personalizzazione. All’interno della confezione è poi previsto un alimentatore da 18W per la ricarica veloce di iPhone 11 Pro via cavo, ma è possibile anche ricaricare lo smartphone attraverso quella wireless.

