Offerte Adidas della settimana del Black Friday

Siamo nel pieno di quella che è la settimana più importante dello shopping e siamo sicuri che il vostro portafoglio si sia già svuotato, eppure potrebbe valere la pena ricaricarlo perché le offerte del Black Friday non sono finite! Ed anzi, abbiamo ancora molti articoli in sconto da segnalarvi oggi, senza tenere conto di quelle che saranno le probabili sorprese che arriveranno nei prossimi giorni. E così, dopo le proposte e gli aggiornamenti della mattinata, è arrivato ora il momento di offrivi qualcosa di completamente nuovo, ovvero offerte ottime sull’abbigliamento Adidas, tra le quali è possibile scorgere anche molti articoli sportivi del noto brand, tra cui maglie, pantaloni e tute.

Anche in questo caso il numero di articoli è esagerato, e gli sportivi che hanno la necessità di aggiornare il proprio guardaroba avranno sicuramente l’imbarazzo della scelta, potendo prediligere una marea di prodotti, tutti scontati e acquistabili a prezzi inferiori rispetto ai soliti. In mezzo alle tantissime offerte, però, non manca l’abbigliamento più casual, adatto alla vita di tutti i giorni, il che rende la proposta di articoli ancora più utile e intrigante.

Parliamo di prodotti come la classica felpa con cappuccio Adidas Badge of Sport Fleece Hoodie, caratterizzata da un enorme logo sul petto e da una tasca a marsupio. In 77% cotone e 23% PES riciclato, risulta confortevole e morbida al tatto, ed anche se è stata progettata pensando alle esigenze di un atleta, con un taglio ampio sulle spalle e più stretto in vita, può essere usata anche durante l’arco della giornata, nonché in vista dell’inverno. Il prezzo? Poco più di 40,00€, una cifra davvero ridicola per un articolo di qualità, realizzato da quello che è uno dei principali produttori di abbigliamento sportivo in Europa.

Ovviamente questa felpa è solo una delle innumerevoli proposte in sconto di Adidas, ed ecco perché non possiamo fare altro che consigliarvi di visitare la pagina dedicata ai prodotti in offerta, ma non prima di aver dato un’occhiata alla nostra lista in calce, dove abbiamo riportato quelli che sono, almeno secondo noi, alcuni dei prodotti più rilevanti del brand. Inoltre, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

