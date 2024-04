Lavora con noi: Editor Video (Entry Level)

Cerchiamo ragazzi tra i nostri lettori e follower sui social, con la passione per tecnologia e videogiochi e che vogliano unirsi al nostro team nel ruolo di creatori di contenuti.

I candidati ideali sono appassionati di YouTube, hanno una minima esperienza nel montaggio video e nella pubblicazione di contenuti sui social e sono desiderosi di imparare lavorando fianco a fianco con i nostri migliori content creator.

Il lavoro consisterà nel realizzare contenuti per i nostri social, gestire parte dei nostri profili, fare video editing di contenuti video realizzati dai redattori di Tom's Hardware.

Posizione: Editor Video (Entry Level)

Responsabilità:

Collaborare con il team creativo per creare contenuti video coinvolgenti e di alta qualità.

Montaggio di video per piattaforme digitali e social media.

Contribuire alla produzione di video promozionali, spot pubblicitari e altro materiale visivo.

Apprendere e utilizzare software di editing video e altre risorse digitali pertinenti.

Partecipare attivamente a sessioni di brainstorming e proporre idee creative per nuovi progetti.

Requisiti:

Passione per il montaggio video e interesse nel settore della produzione video.

Conoscenza di base dei principali software di editing video (uno o più, ad es. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, ecc.).

Creatività e capacità di pensare in modo innovativo.

Ottima capacità di apprendimento e volontà di crescere professionalmente.

Eccellenti capacità di comunicazione e capacità di lavorare in team.

Spirito collaborativo e positivo, con una mentalità aperta alla crescita e al cambiamento.

Benefici:

Opportunità di imparare e crescere all'interno di un nuovo progetto aziendale in fase di avvio.

Mentorship da parte di professionisti esperti nel settore.

Possibilità di diventare protagonista e contribuire attivamente al successo del progetto.

Ambiente di lavoro dinamico e creativo.

Opportunità di sviluppo professionale e personale nel campo della produzione video.

L’attività si svolgerà in smart working, tuttavia sono preferibili candidati/e in zona Milano e provincia, per momenti di lavoro dal vivo, appuntamenti o eventi.

Siamo aperti a differenti tipologie d’inquadramento che dipenderanno dalle necessità del candidato e dall’esperienza.