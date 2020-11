25% di sconto sulle migliori magliette di TeeTee per il Black Friday

Il Black Friday è arrivato anche su TeeTee, ed infatti sul noto portale di magliette nerd e geek è possibile acquistare tutto il catalogo con uno sconto del 25%! Per aderire a questa iniziativa che prende il nome di Purple Thursday, bisogna semplicemente inserire il codice PURPLEPURPLE nell’apposita sezione del carrello una volta selezionati gli acquisti e, poiché l’offerta è valida solamente per la giornata di oggi, vi consigliamo di approfittarne subito e magari realizzare qualche simpatica idea regalo per Natale.

Vi ricordiamo poi che su TeeTee è anche possibile applicare queste grafiche su t-shirt che vanno dalla taglia S fino alla XXL, con modelli da uomo, da donna e persino per bambini, ed in alcuni casi è prevista addirittura una variazione del colore della maglietta, in modo da offrire un’ulteriore personalizzazione. Inoltre ogni due giorni viene proposta una grafica esclusiva che viene scontata e che può esser applicata pure su felpe, canotte e t-shirt per bambini, ed in queste ore riguarda il cacciatore di taglie della serie tv The Mandalorian.

In questa promozione è possibile scegliere fra numerosi modelli che si basano su numerosi franchise di videogiochi o film come Star Wars o Pokemon, ma è possibile trovare anche divertenti mashup come quello realizzato fra Super Mario e la Casa di Carta, dove il famoso idraulico è stato vestito con la divisa dei ladri della serie tv. È poi inclusa una vasta scelta di grafiche originali, caratterizzate da illustrazioni tratte dalla vita quotidiana, ma con un piccolo tocco nerd o spunto di fantasia come nel caso del dragone di sushi che esce dal mare, con tanto di kanji sullo sfondo.

La promozione riguarda tutto il vasto store di TeeTee, perciò il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina dello store oggi e trovare la grafica perfetta secondo i vostri gusti. Infine, prima di lasciarvi andare ai camerini virtuali di TeeTee, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

Le migliori magliette per il Black Friday da TeeTee

Scopri i nostri articoli dedicati al Black Friday 2020

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!