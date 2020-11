Le migliori offerte Monitor Gaming e PC del Black Friday

Il conto alla rovescia è finalmente arrivato a zero e il Black Friday, anche se con un giorno di anticipo, si trova ora nel suo punto più alto. Sebbene numerose offerte saranno valide fino al 30 novembre, in questi due giorni le occasioni di acquisto saranno ancor più irrinunciabili e in questo articolo vi segnaleremo le migliori offerte dedicate ai monitor per PC, tenendo in considerazione sia modelli da gaming che quelli orientati alla produttività.

I monitor che hanno ricevuto un crollo di prezzo sono tantissimi e al momento della nostra scrittura diversi modelli risultano già terminati, ma fortunatamente ne rimangono disponibili ancora a sufficienza, come ad esempio l’MSI Optix G271 da 27 pollici, un monitor da gaming dal valore di 300€ ma che in queste ore può essere acquistato al prezzo più basso di sempre, solo 229,99€. Si tratta di un modello che utilizza la tecnologia IPS per offrire immagini realistiche, una scelta che potrebbe sembrare sbagliata ad un giocatore professionista che, di solito, preferisce un pannello TN con frequenze di risposta elevate, sacrificando la qualità dei colori.

Tuttavia, l’MSI Optix G271 vanta tempi di risposta a 1ms e frequenza di aggiornamento a 144 hz, nonostante l’utilizzo di un pannello IPS. Ciò fa sì che questo specifico modello soddisfi le esigenze non solo di coloro che cercano la massima reattività durante le sessioni di gioco, ma anche di coloro che non vogliono perdere la naturalezza dei colori. Il tutto con una risoluzione FullHD e bordi praticamente inesistenti, fatta eccezione per la parte inferiore dove alloggiano i pulsanti. Inoltre, i possessori di schede video AMD potranno sfruttare la tecnologia AMD FreeSync, che permette di sincronizzare la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della vostra GPU in modo da avere un’esperienza di gioco ancora più fluida.

Le offerte sui monitor sono davvero tante e per aiutarvi a trovare le più interessanti abbiamo deciso di stilare una lista contenente le migliori offerte. Vale la pena sottolineare che, visto l’ammontare delle offerte, gli sconti potrebbero durare poche ore, quindi suggeriamo di aggiungere rapidamente al carrello il modello che stavate cercando prima che sia troppo tardi. Detto ciò, vale ugualmente l’invito di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Black Friday in tempo reale dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

