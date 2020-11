Caramelle, cioccolata e dolciumi in sconto per il Black Friday Amazon!

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte di Amazon in occasione del Black Friday i cui sconti, salvo esaurimento scorte, continueranno fino al prossimo 30 novembre, vogliamo ora segnalarvi delle offerte molto particolari, dedicate a quello che è il vasto mondo di dolciumi, caramelle e gomme da masticare di brand come Perugina, Nestle, Mars e tanti altri amatissimi marchi di leccornie, che in queste ore possono essere acquistati anche con il 30% di sconto!

In questa selezione di prodotti in offerta, è possibile trovare caramelle e cioccolate ad ottimo prezzo come nel caso delle scatole di M&M’s contenenti 27 pacchetti di dolciumi, oppure gli ingredienti per realizzare dolci o farciture sfruttando le tante creme spalmabili in formato da 3kg come nel caso di della crema Galak o di quella Baci Perugina.

È presente poi l’articolo pensato per scatenare la creatività dei pasticcieri, ossia il kit per dolci Nestlè che include più confezioni di latte condensato, cacao amaro, salsa croccante Dark Perugina e polvere di Nescafè per realizzare le sfiziose ricette presenti nel libro di cucina incluso, come il tiramisù senza uova, budino all’amaretto, e semifreddo al caffè.

Oltre alle cioccolate e le caramelle, in questa offerta sono presenti anche alcuni alimenti più salutari, come le barrette Fitness, i biscotti Digestive oppure il kit realizzato da Be-Kind che al prezzo si 31,49€ permette di acquistare 18 snack al cioccolato fondente, caramello tostato o al burro di arachidi tutti realizzati con ingredienti naturali e senza l’utilizzo di glutine, coloranti o conservanti artificiali.

Le migliori offerte su caramelle, cioccolata e dolciumi del Black Friday Amazon

