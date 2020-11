Le offerte del Black Friday 2020 su ePRICE!

Vi segnaliamo che in occasione del Black Friday anche su ePrice sono cominciate le grandi promozioni su tantissimi prodotti in vedita sullo store, con sconti che superano anche il 50% su prodotti come componenti pc, notebook , smart TV, elettrodomestici ed anche numerosi giocattoli per i bambini! Attenzione però, perché le offerte qui proposte dureranno solo fino alla fine della giornata di oggi, per cui il nostro consiglio è quello di cogliere al volo l’occasione di effettuare i propri acquisti, specie qualora vogliate approfittarne per portarvi avanti con i regali di Natale.

Diverse, dunque, sono le offerte del portale anche se quella su cui vorremmo concentraci è la proposta relativa il monitor ROG Swift PG35VQ, che oggi può esser acquistato al 50% del suo prezzo di listino, ossia a 1,999,99€. Certo, una cifra non per tutti, anche se va considerato che ci troviamo di fronte ad uno dei top di gamma della sua categoria, pensato per chi ha la passione per il gaming e non vuole compromessi dal punto di vista tecnico e visivo. Dotato di un ampio e luminoso pannello da 35 pollici ultra wide, il monitor ROG Swift PG35VQ ha una risoluzione di 3440 x 1440 pixel ed un rapporto 21:9, così da poter offrirvi un campo visivo maggiore il che, specie nei titoli open world, restituisce un colpo d’occhio davvero superbo!

Dotato di una frequenza di aggiornamento overclockable di 200-hertz e un tempo di risposta di appena 4 millisecondi, il ROG Swift PG35VQ offre immagini di gioco incredibilmente fluide e definite e, complice il suo sistema “Smart Fan Control”, evita surriscaldamenti e spegnimenti improvvisi anche nel corso di lunghissime sessioni di gaming, evitando – per altro – anche fastidiosi rumori generati dalla vetilazione interna.

Dotato inoltre di tecnologia Nvidia G-SYNC Ultimate, offre una retroilluminazione FALD con 512 zone LED indipendenti, così che le immagini a schermo siano ricche di sfumature, con colori brillanti e ombre e luci dettagliate, per esperienze di gioco più realistiche. La tecnologia Quantum permette a ROG Swift PG35VQ di rappresentare le immagini con colori accurati, e supporta un DCI-P3 standard cinematografico con una gamma cromatica del 90%. Inoltre questo monitor dispone dell’esclusiva tecnologia di illuminazione ASUS Aura Sync, capace di illuminare l’ambiente in due direzioni, dal logo ROG sul lato posteriore ed attraverso il sistema di illuminazione alla base dello stand che proietta il logo ROG verso il basso.

Oltre ROG Swift PG35VQ, le promozioni incluse nel Black Friday di ePrice sono molte, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata dello store, in modo da trovare quella giusta per voi. Infine, prima di farvi sfogliare il catalogo virtuale delle offerte ePrice, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

